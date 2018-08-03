Санкт-Петербург, 3 августа, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Одну из новых петербургских улиц могут назвать в честь школьника Юры Рябинкина, умершего от голода в годы блокады Ленинграда. С такой инициативой выступил творческий коллектив спектакля «Гекатомба. Блокадный дневник», передает корреспондент ИА REGNUM.

Бойцы Красной Армии на улицах Ленинграда. 1944

Юра Рябинкин родился 2 сентября 1925 года, у него была младшая сестра, мать работала заведующей библиотечным фондом, отец ушел из семьи еще в 1930-х. К весне 1941 года Рябинкин закончил восьмой класс. С первого дня Великой Отечественной войны он вел дневник, который обрывается после 6 января 1942 года. Страницы дневника были перепечатаны в газетах и приведены в «Блокадной книге» Даниила Гранина и Алеся Адамовича.

Депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский по просьбе творческого коллектива спектакля обратился к вице-губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Кириллову с просьбой увековечить имя Юры Рябинкина в названии улицы, проектируемой на границе Красносельского и Кировского районов близ улицы Доблести.

«Юра Рябинкин хотел стать моряком. Улица, которую предлагается назвать его именем, расположена достаточно близко к берегу Финского залива. Кроме того, именно в Красносельском районе немало улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны и обороны Ленинграда», — пишет парламентарий.

Действительно, из дневника ленинградского школьника следует, что осенью 1941 года мать советовала Юре поступить в военно-морскую спецшколу, тогда у него было бы больше шансов быстрее эвакуироваться, но медкомиссию Рябинкин не прошел из-за проблем со зрением.

Семья Рябинкиных попала в список эвакуации в колонну Наркомстроя, которая должна была пройти с 15 по 20 декабря, но была отложена на неопределенный срок. В итоге эвакуироваться удалось лишь в январе матери Юры Антонине и его младшей сестре Ирине. Юру оставили дома, так как он настолько ослабел, что не мог ходить, а у матери не было сил нести его. Последняя запись в дневнике появилась за два дня до того, как семья оставила Юру.

Его мать скончалась от истощения прямо на вокзале в Вологде 26 января 1942 года, в день прибытия в эвакуацию. Сестру определили в детский дом, она пережила войну, впоследствии попав к родственникам.