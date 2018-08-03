Симферополь, 3 августа, 2018, 17:29 — ИА Регнум. На одном из морских полигонов Минобороны в Крыму проходят испытания новейшего подводного беспилотника «Клавесин-2», сообщает 3 августа газета «Известия».

Павел Редин ИА Красная весна Бухта в Севастополе

По информации издания, испытания стартовали еще в мае. Ранее сообщалось, что специалисты Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» работают над созданием автономного необитаемого подводного комплекса АНПА «Клавесин-2Р-ПМ» с увеличенной дальностью и глубиной погружения.

По заявлениям ЦКБ МТ «Рубин» этот комплекс предназначен для выполнения обзорно-поисковых задач и задач научно-исследовательского характера в глубоководных районах Мирового океана. АНПА «Клавесин-2Р-ПМ» способен работать на глубинах до шести тысяч метров.

Кроме того, ведутся работы над комплексной роботизированной системой для охраны протяженных морских районов континентального шельфа.

Как сообщало ИА REGNUM, в военных вузах России будут готовить будущих военных инженеров по робототехнике.

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