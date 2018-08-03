Москва, 3 августа, 2018, 17:28 — ИА Регнум. В комитете Госдумы по международным делам 6 августа пройдёт встреча с американским сенатором-республиканцем Рэндом Полом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа, об этом сообщил глава комитета Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Gage Skidmore Сенатор Рэнд Пол на трибуне

«Рассчитываем обсудить все ключевые вопросы международной повестки и двустороннего взаимодействия», — сказал Слуцкий.

Речь пойдет, по его словам, прежде всего, об активизации межпарламентского диалога РФ-США.

«Здесь мы должны и обязаны выйти на устойчивую траекторию и, наконец, разморозить парламентский формат в отношениях России и США», — указал парламентарий.

Кроме того, депутаты намерены поднять вопросы разоружения, необходимости сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) как основы режима нераспространения и продления СНВ-3, а также проблемы межкорейского урегулирования, ситуации в Сирии и вокруг Ирана.

«С учетом того, что сенатор Пол известный противник политики давления, проводимой администрацией США, рассчитываем на интересный и конструктивный разговор», — заключил Слуцкий.