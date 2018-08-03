Москва, 3 августа, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 3 августа подписал законы о ратификации договоров с Филиппинами о выдаче преступников и взаимной правовой помощи по уголовным делам. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Родриго Дутерте. 10 ноября 2017 года, Дананг

Договором о выдаче предусмотрена взаимная выдача преступников при условии, что совершённое является уголовно наказуемым в соответствии с законодательством России и Филиппин и влечёт за собой наказание в виде лишения свободы на срок не менее года.

При этом, согласно договору, в выдаче может быть отказано при наличии оснований полагать, что запрос о выдаче имеет целью преследование лица по признаку его расы, пола, социального статуса, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения, политических взглядов или любых других убеждений.

Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам предусматривает оказание такой помощи в случае, если преступление, с которым связан запрос, является уголовно наказуемым и по российскому, и по филиппинскому законодательству. В то же время каждая из сторон имеет право оказать правовую помощь добровольно, даже если преступление не является уголовно наказуемым по её законодательству.

В перечень возможной правовой помощи входит вручение документов; получение доказательств, показаний или заявлений лиц; установление местонахождения и идентификация лиц и предметов; уведомление свидетелей и потерпевших; временная передача арестованных лиц для дачи показаний или оказания помощи в расследованиях; обыск и выемка и прочее.

Оба договора были подписаны в ноябре 2017 года по итогам переговоров премьер-министра России Дмитрия Медведева и президента Филиппин Родриго Дутерте.