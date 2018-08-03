Бишкек, 3 августа, 2018, 16:57 — ИА Регнум. Увеличение налога с продаж с 2% до 5% приведет к тому, что половина бизнесменов Киргизии обанкротится. Об этом заявила председатель палаты налоговых консультантов республики Татьяна Ким, комментируя предлагаемые министерством экономики Киргизии поправки в Налоговый кодекс, пишет «Tazabek».

Пустые карманы

"5% можно приравнять к налогу на прибыль при 50% рентабельности. 5% с оборота — это очень много. Многие оптовики от своих операций имеют всего 1−2% от общей стоимости товара. Возможно, было бы приемлемо небольшое повышение для стимулирования безналичных платежей, но 5% — это слишком большое бремя для предпринимателей», — подчеркнула она.

Представитель палаты отметила, что Киргизия еще не имеет достаточного уровня технического оснащения для перехода преимущественно на безналичный товарооборот. По ее словам, принятие поправок приведет к тому, что предприниматели разработают новые схемы для ухода от повышенного налогообложения.

Также Татьяна Ким заострила внимание на том, что бизнесмены переложат налоговое бремя на покупателей, ведь повышение в два с половиной раза налога с продаж приведет к неизбежному росту цен.

«Это коснется и продуктов, и товаров народного потребления. Налог с продаж — это опасный налог, налог с оборота. Это как если бы налог на добавленную стоимость повысили примерно в два раза — до 24%», — подытожила она.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что министерство экономики Киргизии подготовило проект изменений в Налоговый кодекс, касающихся увеличения ставки налога с продаж в два с половиной раза — с 2% до 5%.

В ведомстве эту инициативу объясняют тем, что «налог с продаж перестал быть таковым, а стал налогом на наличные расчеты с населением». Также в минэкономики считают, что нежелание предпринимателей использовать POS-терминалы может означать использование ими схем по уклонению от налогообложения.

В результате было принято решение попытаться сделать расчеты с населением наличными деньгами невыгодными для работающих в республике бизнесменов.