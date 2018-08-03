Москва, 3 августа, 2018, 16:56 — ИА Регнум. Эффект от антироссийских санкций для экономики РФ в последнее время был сглаженным, так как его последствия заранее отыгрывались. Однако если США примут новый пакет санкций, то последствия для РФ будут гораздо значительнее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил профессор кафедры прикладной макроэкономики НИУ ВШЭ Игорь Николаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

Американские сенаторы готовы рассмотреть пакет новых санкций против РФ. В этот раз он в том числе коснется суверенного долга РФ — в США предлагают запретить все транзакции, связанные с ним.

«Эта мера — санкции в отношении российского суверенного госдолга — была озвучена достаточно давно. Но мы к ней относились, как к гипотетически возможной. Обычно меры заранее начинают отыгрываться, а здесь многие не верили до последнего. То есть если раньше эффект был более сглаженным, именно потому, что упреждающе отыгрывался, то тут эффект будет более лавинообразный, даже перехлест возможен», — опасается Николаев.

По его словам, если сравнивать новый пакет санкций с тем, который США приняли в апреле, то новые ограничения будут значительно серьезнее.

«Сами по себе санкции так бы не отразились на падении российской валюты и экономики, но когда это происходит резко, лавинообразно, то чисто инерционно падение будет больше в 1,5−2 раза, чем могло бы быть», — считает Николаев.