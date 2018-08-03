Посёлок городского типа Мортка, Югра, 3 августа, 2018, 17:02 — ИА Регнум. Деревообрабатывающий завод в посёлке Мортка Кондинского района возобновит работу, но это не вопрос ближайшего времени. Губернатор Югры Наталья Комарова провела здесь 3 августа 2018 года рабочее совещание по обеспечению занятости высвобождаемых работников АО «Завод МДФ», который является градообразующим для поселения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства ХМАО.

Zmdf.ru АО «Завод МДФ»

Напомним, работники завода МДФ, который ранее выпускал древесно-волокнистые плиты, сокращены или уволены по соглашению сторон. Сам завод требует капитального ремонта. Оборудование предприятия морально и физически изношено. В последние годы у завода возникли серьёзные проблемы с оплатой труда работников, были вынужденные простои. Все элементы производства МДФ находятся в аварийном состоянии и не соответствуют требованиям промышленной безопасности, заявили эксперты инжиниринговых организаций, которые в мае 2018 года обследовали котельную завода и производственные линии. Ранее завод МДФ принадлежал Фонду поколений Югры, который был ликвидирован. Сейчас предприятие готовится к приватизации.

Перед властями Югры стоит задача сохранить на территории Кондинского района деревообрабатывающее производство, заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова. Завод будет работать, но без его модернизации говорить о рентабельности производства невозможно. Предварительно предполагается на базе МДФ либо создать производства древесно-стружечной плиты, либо перерабатывать древесину с получением фибролитовой плиты.

«Простая экономика: за год — с 2016 по 2017 — производственные показатели МДФ упали до уровня 2010 года, годовые простои завода растут с каждым годом: 85 дней — в 2015 году, 139 — в 2016 году и уже 248 — в 2017. Требуется привлечение инвестора», — прокомментировала состояние дел на заводе Наталья Комарова.

Но пока найдётся инвестор, завод будет в простое, а его работники — без источника доходов. Директор департамента труда и занятости населения Югры Алексей Варлаков сообщил, что ожидается высвобождение 275 человек. На данный момент уволены уже 183 работника, из них 167 — по соглашению сторон. Два дня в неделю работает консультационный центр, призванный трудоустроить жителей посёлка Мортка. В итоге согласие на работу вахтовым методом дали 59 человек, 105 уволенных готовы продолжать трудовую деятельность только в поселении Мортка. На переселение из посёлка с дальнейшим трудоустройством согласился лишь один человек. Несколько бывших работников МДФ согласились пройти переобучение.

Кроме того, на территории Кондинского района планируют работать нефтяные компании, которые предоставили 522 вакансии, из которых 91 актуальна уже сейчас, 229 станут открыты в сентябре-октябре 2018 года, 145 — в 2019 году, 57 — в 2020.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гибнущим МДФ заинтересовалась немецкая фирма Siempelkamp. Заместитель губернатора ХМАО Алексей Забозлаев предложил представителям зарубежной компании на «Иннопроме-2018» провести аудит завода. Представители Siempelkamp проявили заинтересованность к активу.