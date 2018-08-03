Ташкент, 3 августа, 2018, 17:13 — ИА Регнум. В Узбекистане от сдачи вступительных экзаменов в вузы были отстранены 711 абитуриентов, сообщил 3 августа заместитель председателя правительства республики Азиз Абдухакимов на своей странице в Facebook.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика. реж Леонид Гайдай. 1965. СССР Прием! Прием!

Молодые люди были замечены в попытке списывания со шпаргалки, телефона, кого-то выгнали за попытку помочь другим поступающим. В генеральной прокуратуре сообщили о молодом человеке, который пытался сдать экзамен за другого абитуриента по поддельному паспорту. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году абитуриенты Узбекистана сдают вступительные экзамены по новым правилам — испытания проходят с 1 по 15 августа в различных вузах страны. Новая система позволит молодым людям поступать сразу в несколько вузов.