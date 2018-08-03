Архангельск, 3 августа, 2018, 16:44 — ИА Регнум. «Арктический плавучий университет» завершил десятую экспедицию. За 24 дня пройдено 3800 миль, собран материал для изучения ранее недоступных мест Арктики. В этом году ученые сфокусировали свое внимание на исследовании здоровья жителей Арктики и состоянии экологии высоких широт.

Цитата из х/ф «Семеро смелых». Реж. Сергей Герасимов. 1936. СССР Полярники

В этом году исследователи работали с микрофаунами земли и моря, собирали пробы почв и горных пород, изучали загрязнители пищи и Северного морского пути.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северного Арктического федерального университета, в лабораторных условиях ученые воссоздадут историю донного заселения баренцевоморского региона по выявленным генетическим данным моллюсков, собранных у побережья архипелага. Исследователи также собрали и образцы насекомых, которые позволят точно определить видовой состав двукрылых, обитающих на северных границах Арктики.

Учеными было оценено и состояние здоровья населения Арктики. На основе анализа собранных данных будут разработаны нормативные акты для обеспечения безопасности человека в высоких широтах. Со здоровьем жителей высоких широт связано и исследование механизма формирования сажистых частиц в камерах сгорания вспомогательных котлов и двигателях внутреннего сгорания судов, проходящих по Северному морскому пути. Частицы могут глубоко проникать и надолго задерживаться в легких человека, провоцируя острые респираторные заболевания, отмечают ученые.

«Экспедиция прошла в сложных гидрометеорологических условиях, трижды побывала в шторме (два раза в шестибалльном шторме), при этом работы не прекращались. Ледовая обстановка заставила скорректировать маршрут, вначале экспедиция пошла по западному побережью, но в итоге нам удалось пройти по Карскому морю», — сообщил руководитель экспедиции Константин Зайков.

Справка:

Арктический плавучий университет — совместный проект САФУ, Росгидромета, Русского географического общества и национального парка «Русская Арктика». В этом году экспедиция получила название «Terrae Novae». В ней принимают участие 58 человек: это студенты, аспиранты, сотрудники научно-образовательных учреждений из России, Нигерии, Сербии, Франции, Швейцарии, Германии, Канады и Китая.

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