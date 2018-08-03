Рим, 3 августа, 2018, 16:18 — ИА Регнум. После того, как итальянские власти стали блокировать трафик мигрантов между Ливией и итальянскими портами, нелегальные мигранты вернулись к прежнему маршруту — из Туниса через остров Лампедуза, сообщает La Repubblica в пятницу, 3 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы в лодке

За последние 48 часов на острове высадились как минимум 135 пассажиров, прибывших на 13 лодках.

Кроме маршрута через Лампедузу, используется и другой способ проникновения в Италию, добавляет издание. Обеспеченных мигрантов везут из Турции и высаживают в районе Сиракуз на востоке Сицилии. Стоимость одного билета составляет 5000 евро, экипаж — граждане Украины.

Маршрут, использовавшийся в последнее время чаще всего — из территориальных вод Ливии на кораблях неитальянских неправительственных организаций — в настоящее время не работает. Один из кораблей, арестованный на Мальте, до сих пор не выпущен. Другим вход в итальянские порты закрыт.

Комментируя сообщения о высадках на Лампедузе, глава МВД Италии Маттео Сальвини отметил, что и эти граждане вскоре отправятся обратно в Тунис: «Они потратили время, деньги и силы. В ближайшие дни они отправятся домой. В Италию входят, только получив разрешение. Кормушка закрыта».