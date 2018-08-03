Москва, 3 августа, 2018, 18:34 — ИА Регнум. МИД России опубликовал «целебное» фото Лаврова

Скриншот страницы «ВКонтакте» «Лахта Онлайн | Приморский район» Петербуржцы пожаловались на VK Fest

В официальном Twitter-аккаунте МИД России предложили прикладывать «целебную» фотографию Сергея Лаврова к «больным местам на планете». Представители ведомства отметили, что фото министра с флагом в руках может вызвать эффект экзорцизма в ряде географических точек.

https://twitter.com/MID_RF/status/1024224525230252032

Пользователи соцсети не растерялись и предложили приложить фотографию к НДС, пенсии, российской экономике и даже к самому Лаврову.

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Гамова против награждения футболистов званием ЗМС

Чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала в своём Instagram награждение футболистов сборной России званием заслуженных мастеров спорта. Она отметила, что некоторым для этого нужно выиграть чемпионат мира, а футболистам понадобилось лишь выйти в четвертьфинал ЧМ-2018.

Гамова подчеркнула, что отношение ко всем спортсменам должно быть одинаковым. При этом волейболистка отметила, что её пост — не претензия к игрокам сборной, а «большой вопрос к руководителям российского спорта».

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Соцсети считают гибель журналистов в ЦАР неслучайной

Новость об убийстве троих журналистов в Центрально-Африканской Республике стала одной из самых обсуждаемых в соцсетях. По мнению пользователей, гибель Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко была заранее запланирована. Это предположение, в частности, подтверждает, что Джемаль, по мнению некоторых, был «неосторожным радикалом».

Напомним, журналисты погибли 30 июля на территории ЦАР во время съемок фильма о частной военной компании «Вагнер». Группа работала по заказу «Центра управления расследованиями», которым заведует Михаил Ходорковский.

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В соцсетях не верят в развод Петросяна и Степаненко

Ажиотаж в социальных сетях вызвала и новость о разделе совместно нажитого имущества известных юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Многие юзеры расстроились по этому поводу и надеются, что комики просто решили пошутить. Некоторых пользователей разрыв Петросяна и Степаненко даже убедил в мысли, что любви не существует.

Напомним, иск в суд о разделе совместно нажитого имущества подала Степаненко. Рассмотрение дела назначили на 6 августа. Сам же Петросян заявил, что не знал об этом.

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Петербуржцы пожаловались на VKFest

Жители Петербурга пожаловались на мусор, испорченные дорожки и газоны в Парке 300-летия после проведения VK Fest. В сообществе «Лахта Онлайн | Приморский район» во «ВКонтакте» опубликовали фотографии, которые наглядно подтверждают, что жалобы возникли неслучайно.

Скриншот страницы «ВКонтакте» «Лахта Онлайн | Приморский район» Петербуржцы пожаловались на VK Fest

Организатор фестиваля тоже высказался в комментариях к записи. Официальное сообщество VK Fest сообщило, что после демонтажа конструкций и уборки территории команда фестиваля начнёт работы по благоустройству парка.

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Тома Хэнкса и Стивена Спилберга обвинили в педофилии

Пользователи YouTube обратили внимание, что при запросах «Том Хэнкс» и «Стивен Спилберг» видеохостинг показывает ролики, в которых кинематографистов называют педофилами.

Большинство видеозаписей с необоснованными обвинениями записали приверженцы теории заговора QAnon. Ее сторонники верят, что многие демократические политики и актеры, которые выступают против президента США Дональда Трампа, являются частью педофильского лобби. После обращения пользователей к представителям YouTube, видео с обвинениями в педофилии исчезли из выдачи.

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Блогер накормил детей слабительным и заснял их мучения от боли

Популярный в США пранкер CJ SO COOL накормил собственных детей мороженым со слабительным, а потом снимал на видео их мучения. Розыгрыш появился на его канале еще два года назад. Однако ролик удалили только после того, как на него обратил внимание сайт babe.net.

В полицейском управлении города Хендерсон узнали об этом видео еще в 2016 году. Против блогера возбудили дело за жестокое обращение с детьми. Последовало ли за этим какое-то наказание, правоохранители не рассказали.

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В Twitter запустили флешмоб о фильмах

Американская академия кинематографических искусств и наук организовала в своём Twitter флешмоб. Пользователям предложили пересказать сюжеты любимых фильмов с помощью пяти слов. Юзеры с удовольствием присоединились к интерактиву — пост собрал более 50 тыс. комментариев.

Во флешмобе приняли участие и знаменитости. Так, Арнольд Шварцнегер признался, что его любимый фильм — «Терминатор». Поучаствовали в игре также режиссёры Эдгар Райт и Рон Ховард, постановщик Армандо Ианнуччи, актёр Курт Лодер, писательница Рейчел Книг и другие.

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Facebook и Instagram будут контролировать время пребывания в сети

Соцсети Facebook и Instagram создали новые инструменты, которые позволят пользователям контролировать количество времени, проведенное на платформах. В настройках юзеры смогут увидеть, сколько времени они проводят в приложениях. Кроме того, они смогут установить ежедневное напоминание, которое будет срабатывать при достижении определенного лимита.

WhatsApp ввёл платные сообщения

Мессенджер начнет брать плату с корпоративных клиентов за отправку рекламных или сервисных сообщений. Стоимость сообщения будет зависеть от страны и составит от 0,5 до 9 центов США. По мнению разработчиков мессенджера, компании перестанут отправлять пользователям лишние сообщения и не будут проводить массовые рекламные рассылки.

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На Reddit произошла утечка данных

На имиджборде Reddit произошла утечка данных. Хакеры получили доступ к адресам электронной почты и паролям пользователей. Также они перехватили все публичные сообщения за период с 2005 по 2007 годы и частично получили доступ к истории личной переписки пользователей.

Представители Reddit сообщили об инциденте правоохранительным органам. Кроме того, администраторы форума усилили защиту систем и ввели двухфакторную аутентификацию для доступа к конфиденциальным данным.

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