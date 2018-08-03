Вашингтон, 3 августа, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Radio Free Europe/Radio Liberty сообщило о том, что Сенат США поддержал изменения в действующее законодательство, которые дают право президенту не включать в список санкций страны-союзники Соединенных Штатов, приобретающие оружие у российских производителей. «За» было 87 сенаторов, «против» — 10 сенаторов. Далее закон «Бюджет США на 2019 год на нужды национальной обороны» направлен на подпись Дональду Трампу.

ИА REGNUM С-400

Инициатором внесения изменений выступил министр обороны США Джеймс Мэттис. Он обосновал свою позицию тем, что в связи с политикой санкций против России необходимо, чтобы не пострадали страны, с которыми Соединенные Штаты налаживают военно-техническое сотрудничество.

Согласно действующему законодательству США, на данный момент риску санкций подвергается любая страна, приобретающая оружие у российских предприятий.

По новому положению об отказе в применении к стране санкций, президент должен подтвердить, что эта страна сокращает импорт оружия из России и расширяет сотрудничество в области обороны с Соединенными Штатами.

В качестве примера Мэттис привел Индию. Индия — одна из стран, которая исторически использовала российскую военную технику, от боевых самолетов до кораблей и подводных лодок. Он находится на заключительном этапе переговоров о сделке на сумму 6 миллиардов долларов, чтобы купить у России зенитно-ракетные комплексы С-400.

Но Нью-Дели в последние годы диверсифицирует закупки вооружений, обращаясь к Соединенным Штатам и Израилю за современной техникой. За последние 10 лет Индия заказала у Соединенных Штатов оружия на 15 миллиардов долларов, и американские компании в настоящее время торгуются за контракты на истребители и вертолеты на миллиарды долларов.

Еще одно положение законопроекта направлено на наказание Турции за ее недавний шаг по покупке у России системы ЗРК С-400. Вашингтон неоднократно предупреждал Турцию, давнего союзника США и члена НАТО, что российские ракетные системы не могут быть интегрированы в противовоздушную и противоракетную оборону НАТО.

Принятый Сенатом законопроект запретит поставку передовых американских истребителей-невидимок F-35 Турции, если она не отменит покупки С-400 и не выполнит ряд других условий.