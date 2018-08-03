Воронеж, 3 августа, 2018, 16:03 — ИА Регнум. Новый памятник баркалону «Меркурий» взамен утраченному планируют открыть в Воронеже в канун Дня города 15 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии 3 августа по итогам визита главы города Вадима Кстенина на мостостроительный завод, где и создается заново памятник, ставший одним из символов города.

Павел Ищенко ИА REGNUM Исчезнувший символ Воронежа

Памятник баркалону «Меркурий», построенному в XVII веке на воронежских верфях, был установлен силами энтузиастов-строителей в начале 1970-х годов в акватории Воронежского водохранилища на старой опоре ЛЭП. Памятник стал одним из символов города, наравне с официальными. Последнее десятилетие памятник находился на грани разрушения. Как сообщало ИА REGNUM, когда в апреле этого года все же было принято решение о реставрации, выяснилось, что реставрировать уже нечего. В итоге было решение демонтировать памятник и создать новый, точно такой же.

29 мая памятник сняли с постамента. Сейчас на мостостроительном заводе делают его точную копию: макет корабля получит водоотводы и антикоррозийную обработку, чтобы сохранить памятник на долгое время. Готовый макет с постаментом будет весить порядка 2 тонн. Специалистов попросили сохранить аутентичные детали корабля: от прежнего памятника новому достанутся якорь, винт и носовая часть.

Установят обновленный «Меркурий» в сквере «Ильича» в Левобережном районе. Сейчас эту территорию, в течение многих лет остававшуюся заброшенной, также приводят в порядок.