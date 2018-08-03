Белград, 3 августа, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Сербские полицейские доставили в отделения города Ниш и поселка Гроцка 28 болельщиков из Хорватии, которые направлялись в Софию (Болгария) на матч с участием хорватской команды «Хайдук» и местной «Славии», сообщила 3 августа пресс-служба министерства внутренних дел Сербии.

(сс) Cha già José Хорватские болельщики

По данным полиции, 400 хорватских болельщиков были остановлены на трассе, ведущей в Болгарию. При досмотре автомобилей полицейские нашли биты, металлические прутья, топоры и факелы, а также небольшое количество наркотиков. До задержания эта группа молодых людей разгромила магазин на автозаправке в местечке Врчин недалеко от Белграда, забрала из него алкоголь и нарисовала националистические граффити.

«За хулиганство на автозаправке задержаны 28 болельщиков, за их групповое дерзкое нарушение общественного порядка грозит лишение свободы сроком от 30 до 60 суток», — пояснил глава МВД Сербии Небойша Стефанович.

Матч Славия-Хайдук состоялся 31 июля и завершился в пользу хорватской команды.