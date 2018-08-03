Курган, 3 августа, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Безусловно, понятно, что в силу сложившихся обстоятельств повышение пенсионного возраста неизбежно, это решение назрело и нужно предпринимать определенные шаги, даже можно было чуть раньше это сделать, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Кургана «Гимназия №47», кандидат педагогических наук, заслуженный учитель Российской Федерации, почётный гражданин Кургана Ольга Баланчук.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Былое и думы

В России становится всё больше пенсионеров, пенсию становится платить сложнее, поэтому повышение пенсионного возраста необходимо. При этом отношение людей к данной мере неоднозначное, большинство относится с пониманием, но не хотят, чтобы повышение было таким резким (на восемь лет). Через несколько лет, видимо, люди к этому привыкнут, но пока сказать, что люди с радостью встретили новость о повышении пенсионного возраста нельзя.

«Кроме того, стоит отметить, на уровне менталитета в России сложилась такая ситуация, когда разница ухода на пенсию между мужчинами и женщинами составляет пять лет, поэтому, мне кажется, пенсионный возраст женщинам надо снизить, чтобы разница в пять лет осталась, как прежде», — высказала свое мнение Баланчук.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»