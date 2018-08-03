Кемерово, 3 августа, 2018, 15:50 — ИА Регнум. За загрязнение реки Кия её притока Кундат в Тисульском районе Кемеровской области к ответственности могут привлечь ещё три золотодобывающие компании. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона. Поводом для возбуждения административных дел стали результаты работы спецкомиссии, которая проверяет золотодобытчиков на предмет загрязнения водоёма.

Vbg1975 Река Кия

«Ранее спецкомиссия начала проверять золотодобытчиков на предмет загрязнения реки Кия и её притока Кундат. В результате деятельность ООО «Артель старателей «Золотой полюс» остановлена до устранения выявленных ранее нарушений природоохранного законодательства. Сейчас Кемеровская межрайонная природоохранная прокуратура направила в Тисульский районный суд административные дела с требованием приостановить на 90 суток деятельность ещё трёх золотодобывающих предприятий — ООО «Золотодобывающая компания «Берикуль», ООО «Артель старателей «Аргут» и ООО «Диабаз», — уточнили в правительстве Кузбасса.

В ходе осмотра промплощадок этих предприятий межведомственной комиссией факты загрязнения водоёма подтвердились.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в кемеровском городе Тайга также произведён первый забор проб воды для анализа и поиска источника загрязнения р. Яя. В Тайге периодически вводится режим «повышенной готовности» из-за проблем с питьевой водой. Горожане считают, что на качество воды влияют производства, действующие в Яшкинском районе, — сточные воды попадают в р. Яя.

СУ СК РФ по Кузбассу возбудило уголовное дело в отношении генерального директора и главного инженера «Водоканала».

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В июле 2018 года суд огласил приговор по делу о грязной питьевой воде в Тайге.

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