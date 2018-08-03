Бугуруслан, Оренбургская область, 3 августа, 2018, 15:45 — ИА Регнум. В Бугурусланском районе Оренбургской области теперь уже экс-сотрудница районного Управления Пенсионного фонда РФ обвиняется в крупном мошенничестве. Возбуждено уголовное дело, которое с обвинительным заключением направлено в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Микеланджело Меризи де Караваджо. Шулера. 1594

По версии следствия, женщина являлась начальником отдела выплат и в течение шести лет осуществляла преступные финансовые махинации. Она оформляла доплаты к пенсии гражданам, которые не имеют на них права. Затем эти люди получали деньги на свои счета и передавали фигурантке. В общей сложности из Пенсионного фонда таким путём похищено более 30 млн рублей.

По уголовному делу проходит ещё один фигурант. Родственница экс-сотрудницы ПФР, по данным следствия, способствовала совершению хищения денег.