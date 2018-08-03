Екатеринбург, 3 августа, 2018, 15:48 — ИА Регнум. В бюджет Свердловской области за январь-июль 2018 года поступило доходов в объеме 138,7 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По информации минфина Свердловской области, за первые полгода в региональную казну поступило 60,5% доходов от утвержденного годового прогноза. По отношению к аналогичному периоду 2017 года поступления в казну выросли на 16,1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, доходная часть бюджета Свердловской области в 2018 году дважды корректировалась в сторону увеличения. Так, в мае доходы в казну увеличились на 4,9 млрд рублей, а в начале июля на 3,4 млрд рублей.

Напомним, что в 2018 году в Свердловской области был принят бюджет с дефицитом 11,6 млрд рублей. Доходы в казну должны были составить 213,7 млрд рублей, а расходы — 225,3 млрд рублей. После корректировки бюджета в регионе планируют за 2018 год получить доход в размере 229,4 млрд рублей. При этом также планируется увеличить расходы, которые составят 238,3 млрд рублей.