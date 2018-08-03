Кабул, 3 августа, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Число жертв теракта в шиитской мечети Афганистана возросло до 25 человек, число раненых — до 40, сообщает 3 августа Reuters.

Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания Весь в крови

Как сообщают очевидцы, двое мужчин вошли в шиитскую мечеть во время пятничной молитвы и осуществили теракт. В этот момент в религиозном учреждении находилось около 60 человек.

Ответственность за террористический акт в мечети пока не взяла ни одна преступная организация.

Напомним, шиитское меньшинство Афганистана составляет примерно 10% от населения страны. Прежде шииты не подвергались преследованию, а также не часто становились объектами для нападения террористов. Однако за последние годы ситуация изменилась.