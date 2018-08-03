Москва, 3 августа, 2018, 15:27 — ИА Регнум. В целом ситуация для рубля пока не изменилась. Снижение на этой неделе было обеспечено стечением нескольких факторов, а именно, падением нефти, ростом доходности американских облигаций, десятилетки подошли к уровню 3% и в моменте превышали этот уровень. Динамика была вызвана итогами двухдневного заседания ФРС США, на котором подтвердили текущий курс на умеренное ужесточение монетарной политики, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«На этом фоне не очень хорошо разместился Минфин РФ. Ведомству не удалось реализовать весь запланированный объем бумаг по требуемым ставкам. Конечно, подлило масло в огонь обсуждение новых санкций против РФ со стороны США», — отметил эксперт.

Краткосрочная динамика рубля будет зависеть в первую очередь от дальнейшего роста доходностей по бондам США, соответственно от роста доллара и от нефти. На данный момент есть предпосылки как минимум для технической коррекции по обоим инструментам. На этом фоне рубль может скорректироваться на следующей неделе в районе 62,90 — 63.

«При этом ускорить коррекцию по паре доллар/рубль 3 августа может статистика с рынка труда США. Если данные выйдут на уровне ожиданий или слабые, это может вызвать локальную фиксацию прибыли и, соответственно, снижение доллара», — пояснил Капустянский.

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