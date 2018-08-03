Кишинёв, 3 августа, 2018, 15:23 — ИА Регнум. До конца своего мандата, который завершается в ноябре 2018 года, парламент Молдавии внесет в конституцию положение о «евроинтеграции» как единственно возможном курсе страны. Об этом заявил на пресс-конференции в Кишиневе спикер молдавского парламента Андриан Канду, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иероним Босх. Корабль дураков. 1490-1500

По его словам, это один из приоритетов осенней сессии парламента. «У нас нет необходимого числа голосов, но мы надеемся, что найдем поддержку в лице коллег из Либеральной и Либерально-демократической партии. Эта поправка сблизит нас с ЕС», — сказал спикер.

Другие приоритеты, по его словам, — принятие госбюджета, налоговой политики и некоторые разъяснительные поправки в избирательное законодательство накануне парламентских выборов. Выборы в парламент Молдавии, напомним, назначены на 24 февраля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года правящая в Молдавии Демпартия выступила с инициативой закрепить в конституции единственно возможный внешнеполитический курс республики — «евроинтеграцию». Лидер Демпартии Владимир Плахотнюк уточнил, что это необходимо, чтобы курс страны не изменился независимо от того, кто будет находиться у власти.

Президент Молдавии Игорь Додон, «оппонирующий» прозападному правительству в этом вопросе, пообещал сделать все возможное, чтобы этого не допустить. При этом ни реальных рычагов, ни желания для этого у него, как у младшего партнера Плахотнюка, нет.

Более того, социалисты уже заявляли, что после выборов могут создать коалицию с Демпартией. Додон также сменил позицию в отношении Соглашения об ассоциации Молдавии с ЕС — если еще год назад он обещал его денонсировать, то теперь он говорит, что соглашение полезно для реформирования страны.

После закрепления «евроинтеграции» в конституции как единственно возможного курса, на все вопросы, в том числе со стороны российских «партнеров», касаемо внешнеполитического курса и «разворота», у Додона будет удобный ответ: я бы рад, да конституция не позволяет.