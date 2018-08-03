Екатеринбург, 3 августа, 2018, 15:20 — ИА Регнум. В Екатеринбурге более шести тысяч человек подали заявки на участие в IV Международном легкоатлетическом марафоне «Европа — Азия». При этом самому возрастному участнику забега — 84 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщил в ходе пресс-конференции журналистам директор марафона Андрей Уткин, в забеге также примет участие трёхкратный победитель забега «Европа — Азия», а также чемпион России в марафоне 2015 года Юрий Чечун.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный легкоатлетический марафон «Европа — Азия» проводится в Екатеринбурге с 2014 года. В текущем году он пройдёт 5 августа, а старт забега состоится утром на Площади 1905 года.

В день забега в Екатеринбурге будет закрыт для движения транспорта проспект Ленина и ряд улиц, а также участок дороги по Московскому тракту до обелиска на границе Европы и Азии. В связи с этим несколько десятков маршрутов трамваев, троллейбусов и автобусов изменят в этот день маршрут своего движения.