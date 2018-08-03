Тбилиси, 3 августа, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили с 6 августа начнет широкие консультации с представителями академических кругов, экспертами и общественностью по кандидатуре председателя Верховного суда. Как говорится в специальном заявлении, президент призывает к участию в консультациях всех, кто обеспокоен ситуацией в судебной системе и на протяжении многих лет работал над ее оздоровлением. Георгий Маргвелашвили обещает, что сам процесс консультаций будет открытым и демократичным.

Иван Шилов ИА REGNUM Георгий Маргвелашвили

«Оздоровление судебной системы, качественное изменения существующего в ней состояния — это важнейший вызов, на который мы должны ответить, или останемся на том порочном круге, который создал множество серьезных проблем и государственной системе, и гражданам Грузии», — пояснил Маргвелашвили.

По его словам, в результате консультаций будет отобран такой человек, который будет иметь достаточно квалификации и моральной силы, а также высокую поддержку от общества, которая позволит ему начать позитивные процессы в судебной системе.

По оценке президента, на тяжелое положение в системе правосудия указывали многие грузинские юристы, а также работающие в этой системе судьи, а отставка Нино Гвенетадзе, по мнению Георгия Маргвелашвили, лишь обнажила существующие в этой системе проблемы.

Как известно, 2 августа председатель Верховного суда Грузии Нино Гвенетадзе заявила об отставке с занимаемой должности. Причиной своего решения она назвала состояние здоровья и необходимость длительного лечения за границей.

Отметим, что кандидатуру Нино Гвенетадзе в свое время отобрал в результате консультаций и представил на утверждение парламента нынешний президент Георгий Маргвелашвили, а парламент 20 марта 2015 года единогласно утвердил ее на этот пост. Гвенетадзе пришла в Верховный суд на место возглавлявшего эту систему бывшего соратника экс-президента Михаила Саакашвили Константина Кублашвили. С назначением Гвенетадзе у многих появились надежды, что судебная система избавится от старых коррумпированных кадров и претерпит коренные перемены. Но в результате проведенных под руководством нового председателя реформ прежние судьи все же остались на своих местах, что вызвало возмущение общественности и президента, а также нарекания со стороны экспертных кругов. В связи с оставлением в судебной системе Грузии судьи Левана Мурусидзе, имя которого связано с несправедливым, по оценке грузинской общественности, приговором, вынесенным по нашумевшему делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, в Грузии даже появилось выражение «коллективный Мурусидзе», которым общественность охарактеризовала состояние системы правосудия. Интересно, что выпады против Мурусидзе делали и представители «Единого национального движения» (и отпочковавшихся от него партий), в период правления которого, как считают авторы выдвигаемых Мурусидзе обвинений, он и принимал выгодные тогдашним властям решения.