Москва, 3 августа, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Попытка УПЦ КП совершить силовой захват Киево-Печерской и Свято-Успенской Почаевской лавр стопроцентно не обойдётся без жертв, уверен директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Об этом он заявил 3 августа, комментируя слова главы УПЦ КП о том, что Киево-Печерская и Свято-Успенская Почаевская лавры станут собственностью непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) после создания автокефальной украинской церкви.

Василий Верещагин. Великая церковь Киево-Печерской лавры (фрагмент). 1905

«Это опасные слова, — сказал Погребинский. — Ещё недавно президент России Владимир Путин, когда ему задали вопрос о том, как будет реагировать РФ, если власти Украины предпримут масштабную военную акцию во время чемпионата мира по футболу, сказал, что это может привести к тяжёлым последствиям для украинской государственности. Мне кажется, что попытка силового захвата лавры — это 100% не обойдётся без человеческих жертв».

Погребинский отметил, что если лавра не будет защищена, в результате погибнут много верующих людей.

«И это будет той красной линией, которая мне напоминает слова Путина», — отметил Погребинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы УПЦ КП Михаила Денисенко, Киево-Печерская и Свято-Успенская Почаевская лавры станут собственностью непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) после создания автокефальной украинской церкви.

По словам руководителя этой пока никем не признанной религиозной организации, Киево-Печерская и Почаевская лавры являются собственностью Украины и никак не относятся к УПЦ Московского патриархата (МП).