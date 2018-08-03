Ростов-на-Дону, 3 августа, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Главный подозреваемый в подготовке теракта в одном из торговых центров в Ростовской области останется под стражей ещё на полгода. Об этом ИА REGNUM проинформировала пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда Алёна Катькало.

Дарья Антонова ИА REGNUM За решеткой

«Срок содержания под стражей продлили до 29 января 2019 года. Следующее открытое судебное заседание по данному уголовному делу состоится 14 августа в 14:00», — отметила собеседница агентства.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 3 августа, стало известно о том, что уголовное дело в отношении уроженца Ростовской области, готовившего теракт в торговом центре Новочеркасска, поступило в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Максиму М. инкриминируется подготовка к теракту (ст. 30 и ст. 205 УК РФ) и незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ). Обвиняемый планировал совершить теракт с сообщником, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.