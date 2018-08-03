Москва, 3 августа, 2018, 14:59 — ИА Регнум. Магаданской области и всему Дальнему Востоку жизненно необходима своя малая авиация. Пока на Колыме её нет, заявил на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным врио главы Колымы Сергей Носов, сообщает пресс-служба Кремля.

Цитата из х/ф «Дайте жалобную книгу». Реж. Эльдар Рязанов. 1965. СССР Из окна вертолёта

Он отметил, что при больших расстояниях на федеральных и региональных дорогах предстоит много работы. При этом перемещение самолётом гораздо быстрее.

По его словам, местной авиакомпании в Магадане нет. Есть «Сила», но она осуществляет перевозки пассажиров по нескольким регионам. Носов уже встретился с их представителями и сделал определённые выводы.

Напомним, Носов стал врио главы Колымы в конце мая. 9 сентября в регионе пройдут выборы губернатора.