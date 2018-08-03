Москва, 3 августа, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Руководитель УПЦ КП Михаил Денисенко (также известный как Филарет) не отдаёт себе отчёта, когда говорит, что война — это хорошо. Об этом 3 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя слова вышеназванного религиозного деятеля, порадовавшегося тому, что война на юго-востоке Украины полезна для «Киевского патриархата».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса

«Эти слова звучат фантастически, — признался Погребинский. — Человек не отдаёт себе отчёта. Он как представитель религии позволяет себе говорить, что война — это хорошо! А большая война — это будет, видимо, совсем хорошо? Но все это разговоры неканонического человека, который пока не признан нигде в православном мире. Пока не решён вопрос об автокефалии».

При этом Погребинский предположил, что президент Украины Пётр Порошенко «кажется, понял», что до президентских выборов томоса об автокефалии украинской православной церкви всё равно не будет, и, «скорее всего, остынет к этой теме».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава религиозной организации «Киевский патриархат» Михаил Денисенко, известный как Филарет, в интервью телеканалу «Прямой» заявил, что гражданская война на Украине — это божья помощь, способствующая росту организации УПЦ КП.

«Во-первых, наша цель — это рост, увеличение Киевского патриархата. И в этом нам помогает сам Господь. Каким образом? Допустил войну. А эта война способствует росту Киевского патриархата. Каким образом? Люди видят, кто защищает украинское государство, украинскую землю: Киевский патриархат или Московский. Защищает Киевский, а Московский защищает агрессора», — заявил Филарет.

Комментируя последнюю фразу, Погребинский отметил, что Денисенко сказал неправду, когда обвинил каноническую Украинскую православную церковь в том, что она будто бы «поддерживает агрессора».

«Нет ни одного примера, чтобы лидеры этой церкви призывали к войне или поддерживали в открытую одну из сторон, — сказал Погребинский. — Единственное, что они делают, так это призывают к перемирию, к миру, что и должна делать церковь».