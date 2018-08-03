Астана, 3 августа, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Районный суд №2 Алма-Атинского района Астаны продлил срок домашнего ареста бывшим заместителям министра энергетики Гани Садибекову и Бакытжану Джаксалиеву до 1 сентября, сообщили 3 августа в пресс-службе суда.

Михаил Нестеров. Домашний арест, 1883

Бывший заместитель министра Садибеков подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах при очистке озера Щучинско-Боровской курортной зоны. Джаксалиев подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями в интересах ТОО «Аймак и К».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта Садибеков был заключен под стражу сроком на два месяца. В этот же день суд инициировал ту же меру пресечения в отношении трех подозреваемых.