Ярославль, 3 августа, 2018, 14:45 — ИА Регнум. 3 августа в Ярославском районе Ярославской области на аэродроме «Левцово» проходит межрегиональная сельскохозяйственная выставка «День ярославского поля». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Участники выставки «День ярославского поля»

Выставка-форум является одной из крупнейших деловых и демонстрационных площадок для современных технологий в сельскохозяйственном производстве, новинок сельскохозяйственной техники. В этом году на ней представлено около 200 образцов сельскохозяйственной техники.

В мероприятии участвуют более тысячи специалистов-аграриев из Ярославской, Владимирской, Вологодской областей, Костромы и Белоруссии.

Гостей и участников выставки-форума «День ярославского поля» ожидают конкурс лучших механизаторов, фестиваль льна с демонстрацией коллекции одежды, авиа-шоу, боксерский ринг, выездка лошадей, интерактивный зоопарк, мастер-класс по ткачеству и прядению, праздничный концерт и дегустация продукции ярославских товаропроизводителей.

Отдельное внимание уделяется общению с представителями сельской молодежи.

«На форуме хорошие выставочные площадки, очень насыщены программы тематически — по развитию льноводства, производству молока и другие. Мне больше всего понравилась выставка техники и представления нашего предприятия «Ярославич». Отмечу новые подходы к производству и переработке льна, новаторства в этой отрасли, которые были представлены на нескольких стендах», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава администрации Ярославского района Николай Золотников.

В администрации района уверены, что такая выставка способствует улучшению контактов между аграриями.