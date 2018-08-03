Лиссабон, 3 августа, 2018, 14:27 — ИА Регнум. Температурный рекорд побит в восьми районах Португалии. Об этом, как передает Associated Press, сообщает португальское метеорологическое агентство.

trepelu След на подплавленном асфальте

По данным агентства, жаркая погода установилась в центральной, южной и восточной частях страны.

Отмечается, что в районе города Абрантиш, расположенном недалеко от Лиссабона, температура воздуха превысила 45 градусов по Цельсию.

2 августа газета Kurier сообщала, что синоптики прогнозируют экстремальную жару на юге Португалии и в юго-западной части Испании в конце первой недели августа.

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