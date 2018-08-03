Москва, 3 августа, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Известные юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко начали процесс раздела совместно нажитого имущества. Эта новость удивила пользователей соцсетей и даже вышла в топ Twitter.

Василий Максимов. Семейный раздел. 1876

Юзеры не могут поверить, что комики решили развестись. Одни считают, что это пиар. Другие же надеются, что это лишь плохая шутка.

«Хочу, чтоб Петросян и Степаненко записали официальное обращение к народу, в котором признались, что на самом деле они не разводятся, и это всё очередная шутка», — пишет Артём Д.

Пользователи начали вспоминать, какие еще пары решили развестись неожиданно для всей аудитории. Союз Петросяна и Степаненко, по их мнению, был на последнем месте в списке пар, которые могут разойтись.

«Думал, что отношения скрепляет красота. Развелись Питт и Джоли. Женский расчет? Гриффит и Бандерас. Деловая жилка? Бэкхемы. Харизма? Джигурда и Анисина. Юмор оставался последней надеждой! И тут Петросян и Степаненко», — пишет Пан Саксаул.

При этом некоторые юзеры признались, что даже развод самой известной пары Голливуда — Бреда Питта и Анджелины Джоли — не так шокировал их, как развод комиков. В сети начали строить предположения, что скоро и другие крепкие на первый взгляд союзы могут распасться.

«Что дальше? Развод Агутина и Варум? Пригожина и Валерии? Плющенко и Рудковской?» — интересуется «Озорной мракобес».

Глядя на такую тенденцию, пользователи делают выводы, что любви не существует. Многие из них отмечают, что если даже 32 года совместной жизни не спасли Петросяна и Степаненко, то их собственным отношениями и вовсе не на что надеяться.

«Ты понимаешь, что у твоих отношений нет шансов, когда видишь новость про то, что Петросян и Степаненко разводятся», — пишет Sokolovsky.

Некоторых пользователей удивил такой ажиотаж вокруг новости о разводе юмористов. Так, юзер Gnatya думал, что в социальных сетях сидит молодежь, которая не следит за жизнью Петросяна и Степаненко. Впрочем, ситуация показывает обратное — их разводу даже посвящают стихи.

«Петросян и Степаненко. Нашей юности тандем. Но судьба у человека Вечно простит перемен. Шпингалеты надоели, Не смешно уже совсем. И разводом скрасим ярко То, что не вернуть совсем», — пишет Vadis Sh.

Напомним, Елена Степаненко подала иск в Хамовнический суд Москвы о разделе совместно нажитого имущества с Евгением Петросяном. Рассмотрение дела назначили на 6 августа. Сам же Петросян в разговоре с агентством «Москва» заявил, что не знал об этом, и счёл «каким-то недоразумением». Информацию о разводе юморист отказался комментировать.

Между тем в течение последних лет СМИ неоднократно писали о разводе Петросяна и Степаненко. Однако официального подтверждения этой информации не было. В 2015 году Петросян называл подобные разговоры о разводе «идиотскими слухами».