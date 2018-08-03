Москва, 3 августа, 2018, 14:12 — ИА Регнум. Количество фотографий, отправленных в первую неделю конкурса «Русская цивилизация», перевалило за полторы тысячи, сообщили в пресс-службе конкурса.

Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»

«Свыше 1 500 снимков поступило на Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», организованный Федеральным агентством по делам национальностей, за первую неделю его проведения, — отметили организаторы. — Это работы фотографов из разных регионов России и 23 стран мира, в том числе из Германии, Украины, Белоруссии, Грузии, Казахстана и Австралии».

Комментируя работу выставки, автор культурно-выставочного проекта «Центр искусств. Москва» Андриан Мельников рассказал, что для русской культуры главным вектором является любовь — «к жизни, к людям, к прекрасному». И эту любовь участники конкурса выражают в фототворчестве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, II Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» открылся 23 июля и будет проходить до 9 сентября в Москве. В нем принимают участие фотохудожники и просто любители фотографии как из России, так и из других стран.

В конкурсе пять номинаций: