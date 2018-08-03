Екатеринбург, 3 августа, 2018, 14:36 — ИА Регнум. В Свердловской области уголовное дело в отношении генерального директора компании-застройщика ЖК «Оптимист» в Первоуральске передано в суд для рассмотрения по существу. Он обвиняется в причинении имущественного ущерба путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившего особо крупный ущерб, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры корреспонденту ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Сплошное надувательство

«По версии следствия, в период с июня 2015 по июнь 2017 года обвиняемый, являясь генеральным директором ООО «БЗСКСтройИнвест», умышленно причинил имущественный ущерб дольщикам и организациям на общую сумму свыше 200 млн рублей», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Согласно материалам следственных органов, обвиняемый дал распоряжение главному бухгалтеру о переводе на сторонние счета организации поступивших от пайщиков денежных средств, понимая при этом, что данная операция сделает невозможным финансирование строительства ЖК «Оптимист». Таким образом, он не выполнил коммерческие обязательства перед 100 пайщиками жилищного комплекса и пятью организациями, которые инвестировали в строительство свои средства.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство жилого комплекса «Оптимист» в Первоуральске началось в 2015 году. Стройка вошла в государственную программу «Жилье для российской семьи». Первая очередь жилищного комплекса планировалась к сдаче в конце 2017 года, а вторая — в 2018 году. Однако в 2016 году строительство было заморожено из-за отсутствия финансирования.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя компании-застройщика.

Отметим, что одним из инвесторов строительства выступил «Первоуральский новотрубный завод», который на данный момент пытается в судебном порядке взыскать средства с застройщика.

Добавим, что осенью 2017 года правительство Свердловской области выделило 200 млн рублей на завершение строительства ЖК «Оптимист». На данный момент работы ведёт другой подрядчик, а введение «долгостроя» в эксплуатацию запланировано на 2019 год.