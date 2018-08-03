Курган, 3 августа, 2018, 14:41 — ИА Регнум. В столице Зауралья правоохранители подвели итоги работы за первое полугодие 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Цитата из к/ф «Отморозки». реж Питер Муллан. 2019. Великобритания, Франция, Италия Малолетние преступники

В целом на территории города Кургана произошло незначительное, на 0,4%, снижение числа зарегистрированных преступлений — 4038. Вместе с тем особую тревогу вызывает двукратный рост подростковой преступности. А именно: 83 несовершеннолетними за полгода совершено 197 уголовно-наказуемых деяний, тогда как за аналогичный период 2017 года было совершено 89 преступлений 77 подростками.

Причём растёт число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных подростками. И чаще всего школьники ударяются в уголовщину в состоянии алкогольного опьянения.

За полгода были выявлены также 380 нарушений прав несовершеннолетних, из них 31 — в школах, 120 — в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений. В защиту прав несовершеннолетних в суды направлено 65 исков.

Ранее пресс-служба прокуратуры Курганской области сообщала о выявлении в социальных сетях групп, пропагандирующих криминогенное поведение и «тюремную романтику». В Курганский городской суд направлено девять исковых заявлений о признании распространяемой в них информации запрещенной.