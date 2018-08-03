Джакарта, 3 августа, 2018, 13:51 — ИА Регнум. Индонезия и Перу соглашаются активизировать диалог для расширения и улучшения двустороннего сотрудничества, сообщает МИД Индонезии.

Цитата из х/ф «Зелёная миля». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1999. США Рукопожатие

Глава департамента по американским и европейским делам МИД Индонезии Мухаммад Аншор провел переговоры с главой департамента Азии и Океании МИД Перу Эларда Эскала Санчес Баррето. На встрече, состоявшейся в министерстве иностранных дел Индонезии, обсуждались различные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Индонезия и Перу договорились продолжать поддерживать динамику диалога в форме двусторонних встреч, которые активизировались в течение последних трех лет.

Важный импульс в этот период ознаменовал рабочий визит главы МИД Индонезии в Лиму 23 мая 2018 года. В предыдущие годы в Джакарте дважды проводились заседание совместной комиссии (2016 г.) и двусторонний консультативный форум (2017 г.).

В области торговли министры согласились разработать соглашение о свободной торговле между Индонезией и Перу в целях расширения сотрудничества.

В настоящее время Индонезия и Перу являются непостоянными членами Совета Безопасности ООН на период 2019—2020 годов (Индонезия) и 2018−2019 годы (Перу).

Стороны также согласились использовать региональные форумы сотрудничества, такие как АТЭС, АСЕАН и Тихоокеанский альянс для расширения двусторонних связей, особенно в области экономики. В связи с этим Мухаммед Аншор вновь выразил поддержку Индонезии в стремлении Перу стать партнером АСЕАН.