Омск, 3 августа, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Юсуп Темирханов, обвиненный в убийстве полковника запаса Юрия Буданова, умер в омской колонии. Согласно приговору суда он должен был в течение 15 лет отбывать наказание в тюрьме, начиная с июня 2011 года.

Цитата из х/ф «Граф Монте-Кристо». Реж. Робер Верне. 1954. Франция, Италия Умирающий узник

Однако, по сообщению источника телеканала 360°, свой срок он не отсидел. Ряд СМИ называют причиной смерти Темирханова слабое здоровье.

Напомним, бывший командир 160-го гвардейского танкового полка Юрий Буданов был обвинен в похищении, изнасиловании и убийстве 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В 2000 году его задержали и осудили на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его также лишили воинского звания и всех наград, а также возможности занимать руководящие должности в государственных структурах в течение трех лет.

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В 2009 году экс-полковника отпустили на свободу по УДО. В 2011 году Буданов был убит в центре Москвы. Убийца выпустил в него четыре пули. Следствие установило, что расправился с бывшим военным уроженец Чечни Юсуп Темирханов.