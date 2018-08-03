Санкт-Петербург, 3 августа, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Крупные игроки рынка, включая и Facebook, далеко не всегда согласны с требованиями российских надзорных ведомств, но вместе с тем не хотят терять российский рынок, следовательно, поиски компромисса будут продолжаться, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 3 августа, генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Cоциальные сети

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Роскомнадзор заинтересовался соглашениями Facebook с производителями мобильных устройств и отправил запрос, чтобы выяснить, какие данные пользователей могут получать эти компании. По данным New York Times, Facebook передает своим партнерам информацию как личного (о семейном положении), так и политического характера (о взглядах пользователя).

«Российские надзорные ведомства в последнее время выдвигают все больше требований к технологическим компаниям. И эти компании далеко не всегда согласны с тем, что они обязаны выполнять данные требования.

Вместе с тем очевидно, что все крупные игроки заинтересованы в присутствии на российском рынке. Apple в 2016 году заработал здесь 130 млрд рублей, Google — более 25 млрд рублей. Просто так отказываться от этих доходов им не хочется.

Поэтому в обозримом будущем переговорный процесс будет продолжаться. Результатом может стать средний, компромиссный вариант, но в чем именно он будет заключаться, пока предполагать сложно».