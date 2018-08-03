Вильнюс, 3 августа, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Центр кибернетической безопасности Литвы сегодня, 3 августа, обнародовал официальное заключение относительно приложения к мобильным телефонам Yandex. Такси, который стал действовать в Литве с 26 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Человек в футляре». Реж. Исидор Анненский. 1939. СССР «Кабы чего не случилось»

Ведомство в очередной раз повторило свою рекомендацию жителям Литвы не пользоваться услугами сервиса и не скачивать приложение. В результатах утверждается, что сервис высылает данные пользователей на некие 11 ай-пи-адресов, которые находятся в России. Якобы именно это свидетельствует, что данные литовских пользователей могут стать известны третьей стороне.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, литовский Центр кибернетической безопасности уже официально рекомендовал жителям не устанавливать приложение Yandex.Taxi. Против сервиса высказался и премьер Литвы Саулюс Сквернялис.