Москва, 3 августа, 2018, 13:36 — ИА Регнум. «Газпромбанк» ведет проработку проекта строительства детских садов в Узбекистане с последующим выпуском инфраструктурных облигаций и привлечением дополнительных инвесторов, сообщает 2 августа газета «Коммерсант» со ссылкой на первого заместителя президента банка Алексея Чичканова.

Макс Либерман. Детский сад в Амстердаме. 1880

По его словам, банк построил детские сады в Ямало-Ненецком автономном округе по аналогичной схеме. Здания детских садов были сданы в эксплуатацию, после чего бюджет региона начал выплачивать по концессионному контракту, компенсируя расходы на строительство.

Новых инвесторов к финансированию проекта удалось привлечь за счет выпуска облигаций после строительства, так как на первоначальном этапе инвесторы не могли вложиться. Подобная схема позволяет снизить риски невозврата инвестиций за счет запуска объекта, который начинает приносить доход.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая на Петербургском международном экономическом форуме «Газпром» и «Узбекнефтегаз» подписали соглашение по доразработке месторождения Шахпахты.