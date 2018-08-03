Калуга, 3 августа, 2018, 13:12 — ИА Регнум. В Калужской области за шесть месяцев 2018 года энергетиками было расчищено от кустарников и деревьев более 940 га трасс линий электропередачи всех классов напряжения и расширено 223 га просек ВЛ 6−110 кВ. Как сообщила 3 августа корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «Калугаэнерго» Наталья Копоня, эти работы проводятся в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2018−2019 годов.

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Среди воздушных линий, на которых работы уже завершены — ВЛ-110 кВ «Воротынск-Кудринская», «Восток-Бабынино», «Ферзиково-Калуга», «Калуга-Орбита 1,2».

Для очистки трасс линий электропередачи от поросли энергетики используют мульчеры, полностью измельчающие растительность в щепу, утилизация которой не требуется. В энергокомпании отметили, что все мероприятия производятся в строгом соответствии с нормативными правилами и требованиями законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области за пять месяцев 2018 года было отремонтировано свыше 1,2 тыс. км воздушных линий электропередачи всех классов напряжения. Также произведён ремонт оборудования на 367 трансформаторных подстанциях 6−10/0,4 кВ и четырёх подстанциях 35−110 кВ.