Нижний Новгород, 3 августа, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Арбитражный суд Нижегородской области по новой пересмотрит спор ООО «Сервис-отель» и управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области о реконструкции и приспособлении под современное использование объекта культурного наследия — гостиницы «Россия». Компания планировала приспособить здание на Верхне-Волжской набережной, 2а в Нижнем Новгороде под многофункциональный комплекс «Волжский откос», но ведомство, ознакомившись с проектом, заявило, что «отсутствуют основания полагать, что реализация данного проекта обеспечивает физическую сохранность данного объекта». В итоге компании отказали в согласовании. В суде первой инстанции решение было вынесено в пользу ООО, но вторая инстанция его отменила и вернула на новое рассмотрение. Судебные слушания назначены на 20 сентября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Svetlov Artem Гостиница Россия. Нижний Новгород

Напомним, здание гостиницы «Россия» признано объектом культурного наследия областного значения в августе 1993 года, а в 2006 году оно было выкуплено у областных властей и принадлежит ООО «Сервис-Отель», которое в 2007 году оформило право собственности на участок. Работа гостиницы была приостановлена 1 января 2008 года «в связи с невозможностью приведения здания в соответствие с санитарными и противопожарными требованиями», а здание было законсервировано.

По данным ЕГРЮЛ, ООО имеет уставный капитал 71 428 571,43 рубля. Его основной вид деятельности — капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний. Гендиректор — Вера Терещенкова, владельцы — московские ООО «Элит-Дизайн» и ООО ТД «Евроторг» (единственный участник — Зинаида Колтакова). У первой компании единственным участником с марта 2018 года является кипрская компания — Наумен Холдингс Лимитед. К слову, данная фирма также с марта 2018 года является единственным участником ещё одной компании из сферы гостиничного бизнеса — ООО «Транс-А» из Калининграда.

Нижегородская «дочка» двух московских компаний, став владельцем бывшей гостиницы «Россия», запланировала приспособить ее под современное использование, проведя реконструкцию. Из бывшей гостиницы планировали сделать многофункциональное здание «Волжский откос» с жильём, общественными помещениями и подземной автостоянкой.

Так как объект входит в реестр культурного наследия, потребовалось согласование управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. 1 апреля 2016 года управление выдало компании задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. 3 марта 2017 года ведомство согласовало проектную документацию, а 13 марта 2017 года вынесло решение об отмене собственного согласования. Своё решение оно обосновало тем, что «проектом не обеспечена физическая сохранность объекта культурного наследия «Гостиница «Россия», так как в акте государственной историко-культурной экспертизы не рассматривается технология производства работ по организации двухуровневой подземной парковки автотранспортных средств под зданием».

Компания попыталась обжаловать это решение, и в конце октября 2017 года Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск, признав решение об отмене согласования незаконным.

В суде ООО заявило, что «проектом предусматривается одновременная замена всех конструкций здания», также добавлялось, что «подлинные материалы конструкций объекта не относятся к предмету охраны», а значит, «необходимости их сохранения нет», поэтому компания и посчитала возможным замену. В подтверждение прилагались комплексные научные исследования, выполненные в ходе подготовки проекта.

«Архитектурный облик здания, в соответствии с предметом охраны подлежащий обязательному сохранению, без замены конструкций сохранить невозможно. На время замены конструкций, являющихся физическим носителем предмета охраны, архитектурный облик временно переносится на другой физический носитель», — отмечалось в материалах дела с уточнением, что «после замены основных конструкций здания его облик будет полностью соответствовать облику на момент начала работ».

Управление государственной охраны объектов культурного наследия области в Арбитражном суде Волго-Вятского округа в мае 2018 года обжаловало решение первой инстанции. Суд вынес вердикт — отправить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области. Слушание назначено на 20 сентября 2018 года.

На рассмотрении суда также находится иск ООО о признании незаконным решения управления об отказе в выдаче разрешения на проведение работ по сохранению этого же объекта культурного наследия и разрешения на строительство, а также обязании выдать эти документы в десятидневный срок с момента вынесения решения суда. С 13 июня 2018 года рассмотрение данного иска приостановлено до вступления в силу решения по первому иску.