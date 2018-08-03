Москва, 3 августа, 2018, 12:57 — ИА Регнум. Очередное заседание комиссии Госдумы по контролю за доходами и расходами депутатов намечено на сентябрь, предстоит обсудить конфликты интересов на многомиллиардные суммы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявила глава комиссии Наталья Поклонская («Единая Россия»).

Kremlin.ru Наталья Поклонская

«Вынесены серьезнейшие материалы, связанные не только с наличием конфликта интересов, но и с иными, более тяжкими нарушениями антикоррупционного законодательства. И суммы там фигурируют миллиардные, а также информация об учредительстве и вхождении в состав управления иностранных юрлиц и многое другое», — рассказала парламентарий.

При этом ранее Поклонская категорически отказывалась называть фамилии «фигурантов» — в интересах их прав, сведения содержат персональные данные.

«У нас получается… три депутата… являются учредителями и входят в органы управления субъектов хозяйствования, в том числе за пределами РФ. В отношении еще одного депутата (председателя одного из комитетов Госдумы) материалы, которые могут свидетельствовать о возможном наличии конфликтов интересов, фигурирует и выделение денежных средств — более 1 млрд рублей — фирме, которая зарегистрирована на родного человека указанного депутата», — отметила ранее депутат.

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Поклонская, невзирая на пожелание руководства фракции «Единая Россия» и ряда коллег принять решение и отказаться от поста или от мандата в связи с ее протестным голосованием по вопросу повышения пенсионного возраста, намерена довести свою работу с компрометирующими депутатов материалами до конца.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, заседание комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, которую возглавляет Поклонская, оказалось сорвано из-за отсутствия кворума — не явились депутаты фракции «Единая Россия».