Москва, 3 августа, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Привлечь к ответственности компанию Facebook за нарушения норм российского законодательства по сбору и хранению информации о пользователях Роскомнадзору будет сложно, однако рычаги воздействия все же есть, считает ведущий юрист «Европейской юридической службы» Раиль Гизятов.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Facebook

Ранее Роскомнадзор направил в Facebook запрос с просьбой предоставить информацию о соглашениях социальной сети с производителями смартфонов, в частности, Apple, Samsung и Microsoft. Письмо связано с расследованием The New York Times, касающимся передачи Facebook доступа к персональным данным своих пользователей.

В настоящий момент в соответствии с действующим законодательством для таких компаний, как Facebook предусмотрена ответственность в виде блокировки соответствующего ресурса — они отвечают за хранение информации пользователей и их персональных данных на территории РФ. Но данный ресурс расположен за пределами РФ, в том числе сбор и хранение информации о пользователях осуществляется за пределами России.

Поэтому привлечь к ответственности организацию, которая с юридической точки зрения фактически не осуществляет свою деятельность на территории РФ, будет сложно. Тем не менее у Роскомнадзора есть «рычаги» воздействия на Facebook и другие ресурсы. Поскольку в соответствии с действующим законодательством, если организация осуществляет свою деятельность на территории России (а Facebook это делает), то привлечь ее к ответственности и применить к ней российское законодательство можно.

В силу чего Роскомнадзору предоставлена возможность запросить все необходимые сведения и в случае выявления нарушения принять меры к блокировке данного ресурса. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» предусмотрена обязанность передавать и использовать персональные данные только с согласия субъекта персональных данных.

В данном случае, если персональные данные пользователей передаются без согласия субъекта персональных данных (пользователей), то налицо нарушение закона, за которое также предусмотрена ответственность, начиная от штрафных санкций до прекращения деятельности.

Поэтому пользователям, которые на себе испытали нарушение своих прав как субъекта персональных данных, могут напрямую обратиться в адрес контролирующих и надзирающих органов и потребовать проведения проверки по данному факту. И в случае выявления нарушений требовать привлечения к ответственности нарушителя прав.

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