Саратов, 3 августа, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» подняты по тревоге в Саратовской области в рамках учения по отражению воздушной атаки потенциального противника, сообщила 3 августа пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Владислав Осипов ИА REGNUM ЗРК С-400

Экипажам зенитных установок предстоит преодолеть более пяти тысяч километров и развернуть системы на полигоне Телемба в республике Бурятия. Там пройдут учебно-боевые стрельбы.

Отмечается, что нападение условного противника будет сымитировано с использованием сверхзвуковых ракет-мишеней «Армавир», «Бекас» и «Пищаль», которые обладают характеристиками реальных самолетов и крылатых ракет. В практической части учений задействованы более 500 зенитчиков и около 100 единиц техники.

Добавим, ЗРК С-400 «Триумф» поступили на вооружение сил ПВО Саратовской области в начале 2018 года. После этого военнослужащие прошли интенсивную переподготовку.