Приволжск, Ивановская область, 3 августа, 2018, 12:44 — ИА Регнум. В городе Приволжске Ивановской области 20 многоквартирных аварийных домов, расселенных в 2013—2017 годах, власти не снесли в установленные законом сроки. Аварийные здания представляют реальную опасность — в мае этого года в одном из них произошел пожар, сообщили ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жилье

Речь идет о многоквартирных домах, жители которых уже получили новое жилье в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области на 2013 — 2017 годы». Люди уже давно покинули опасные квартиры, но местные чиновники не позаботились о сносе старых домов или хотя бы о том, чтобы ограничить в них доступ. В результате в мае этого года в одном из них произошел пожар.

Прокуратура через суд потребовала от администрации района решить эту проблему и снести расселенные дома. Суд поддержал надзорное ведомство и удовлетворил его требования. Пока решение в силу не вступило, однако четыре из 20 опасных зданий уже снесены.

Как отмечает ИА REGNUM, проблема сноса аварийных, уже расселенных домов, характерна для многих регионов. Так, в Воронеже по-прежнему существуют целые кварталы-призраки. Нередки здесь и пожары. Пока власти не могут решить кардинально этот вопрос.