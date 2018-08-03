Новосибирск, 3 августа, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Прокуратура Новосибирска проверила, соблюдает ли мэрия города законодательство об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, безопасности дорожного движения.

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Сотрудники ведомства совместно с полицейскими выезжали на дороги общего пользования, где проводились работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», на места концентрации дорожно-транспортных происшествий по всем десяти районам Новосибирска.

«По результатам проверки выявлены нарушения при содержании автомобильных дорог, требований технического регламента «Безопасность автомобильных дорог», ГОСТов. Основное внимание обращено на остановки общественного транспорта, дорожную разметку, дорожные знаки, пандусы для движения пешеходов с детскими колясками и инвалидов, тротуары, разрушение дорожного полотна, ограждения перильного типа», — пояснили в новосибирской прокуратуре.

По итогу проверки, прокуратура направила в суд иск о признании бездействия мэрии города незаконными и с требованием обязать городские власти привести в соответствие с требованиями ГОСТ автомобильные дороги, остановки общественного транспорта и тротуары. Требования ведомства были удовлетворены.

Прокуратурой также была дана оценка работы отдела ГИБДД УМВД России по Новосибирску по дорожному контролю.

«Прокуратурой города и.о. начальника УМВД России по Новосибирску внесено представление, три лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — уточнили в ведомстве.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Новосибирска, на объектах, вошедших в список реализации федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год, подрядные организации уложили уже более 400 тыс. квадратных метров выравнивающего слоя (91% от плана). Верхний слой уложен на площади более 307 тыс. квадратных метров (68% от плана).

Всего в рамках реализации проекта в 2018 году планируется отремонтировать шесть объектов и девять мест концентрации ДТП на общую сумму 1 миллиард 46 миллионов рублей. Кроме того на площади около 549 тыс. квадратных метров должны быть отремонтированы дорожное покрытие и тротуары. Работы обещают завершить до 1 октября.