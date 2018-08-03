Ярославль, 3 августа, 2018, 12:32 — ИА Регнум. В лесу под Ярославлем власти региона уничтожили постройку в виде юрты, которую местные СМИ назвали местом ритуальных обрядов сатанистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте лесного хозяйства Ярославской области.

Yarregion.ru Снос «юрты сатанистов»

29 июля в Ярославское лесничество поступило обращение граждан о необычной постройке в лесу, неподалеку от Прусовских карьеров. У входа была сделана надпись «Министерство радости Сатаны», на стенах оставлены адреса сайтов сатанистов.

На место выехал государственный лесной инспектор, после чего было принято решение о сносе небольшого строения конусообразной формы.

«Департаментом и лесничествами Ярославской области регулярно проводятся мероприятия по выявлению незаконно возведенных объектов на лесных участках. Все постройки, установленные с нарушением лесного законодательства подлежат сносу», — сообщает начальник отдела федерального государственного надзора департамент лесного хозяйства Ярославской области Александр Гулящих.

Как сообщили в региональном правительстве, строение уже неоднократно сносилось ранее. Уничтожить его лесники готовы еще раз.