Берлин, 3 августа, 2018, 12:22 — ИА Регнум. По информации авторитетного немецкого издания Kicker, крайний атакующий защитник «Байера-04» Венделл привлек внимание руководство «Пари Сен-Жермен». Сумма трансфера может составить 30 млн евро. Французский топ-клуб заинтересован в услугах Венделла в связи с недостаточной глубиной состава.

Fuguito Венделл

По оценкам портала Transfermarkt рыночная стоимость Венделла составляет 18 млн евро.

В прошедшем сезоне бразилец принял участие в 26-ти матчах Бундеслиги, в которых отличился двумя голами с пенальти и тремя голевыми передачами. В остальных турнирах защитник суммарно выходил на поле 4 раза и отметился одним забитым мячом. В сезоне 2017/18 Венделл зарекомендовал себя как незаменимого игрока основы «фармацевтов».

Данные игрока:

Рост: 176 см.

Вес: 64 кг.

Дата рождения: 20 июля 1993 года (25 лет).

Город рождения: Форталеза.

Сильные стороны: скоростные качества, физические и природные данные, навесы, действия в атаке, опыт игры в высшем дивизионе Германии.

Слабые стороны: сила, верховые единоборства, выносливость.