Железнодорожный, Московская область, 3 августа, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Электропоезд №6791, следовавший по маршруту Павловскаий Посад — Москва, сбил человека в столичном регионе. Об этом сообщается на сайте Московской железной дороги (МЖД).

Цитата из х/ф «Мастер и маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Человек на путях

ЧП произошло в пятницу, 3 августа, на перегоне Купавна — Железнодорожная Горьковского направления.

«В 7:04 мск … был травмирован посторонний человек, который переходил железную дорогу … в несанкционированном месте», — говорится в сообщении.

Экстренные службы незамедлительно прибыли к месту происшествия. В 07:21 мск электропоезд №6791 продолжил следовать по маршруту.

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