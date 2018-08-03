Лондон, 3 августа, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» продлил контракт с испанским полузащитником Педро Родригесом до 2020 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Педро Родригес

Предыдущее соглашение футболиста было рассчитано до лета 2019 года. Однако клуб и игрок решили продлить его ещё на год.

Напомним, Педро Родригес перешёл в «Челси» из «Барселоны» летом 2015 года. В составе лондонского клуба он стал чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии. На его счету 131 матч и 28 голов за клуб.

В составе сборной Испании Педро стал чемпионом мира (2010) и чемпионом Европы (2012).

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